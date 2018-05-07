Незвичайна поза Поклонської на інавгурації Путіна викликала шквал фотожаб (галерея)

Сумна Поклонська стала мемом: інтернет-користувачі створили безліч фотожаб, надихнувшись її незвичайною позою.

Опівдні 7 травня Володимир Путін вступив на посаду президента Росії. Користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації.

"Кращого фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколу II, але він не вийшов!, - написав опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.

Підписники пабліка "Лентач" пішли далі і створили десятки фотожаб, використовуючи зображення Поклонської.

Як повідомляв УНІАН, під час інавгурації Путіна стався провал, від якого режисери трансляції спробували відволікти аудиторію: солдати не змогли у найвідповідальніший момент підняти російський прапор, як не намагалися.