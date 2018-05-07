Незвичайна поза Поклонської на інавгурації Путіна викликала шквал фотожаб (галерея)
18:05, 07 травня 2018Курйози
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Сумна Поклонська стала мемом: інтернет-користувачі створили безліч фотожаб, надихнувшись її незвичайною позою.
Нічого не роблячи, Поклонська привернула до себе більше уваги, ніж винуватець торжества / Зображення vk.com/oldlentach
Опівдні 7 травня Володимир Путін вступив на посаду президента Росії. Користувачів соцмереж розсмішило фото Наталії Поклонської, яка сумувала в очікуванні початку інавгурації.
"Кращого фото з інавгурації вже не буде. «Вона чекала Миколу II, але він не вийшов!, - написав опозиціонер Олексій Навальний у Twitter.
Підписники пабліка "Лентач" пішли далі і створили десятки фотожаб, використовуючи зображення Поклонської.
Як повідомляв УНІАН, під час інавгурації Путіна стався провал, від якого режисери трансляції спробували відволікти аудиторію: солдати не змогли у найвідповідальніший момент підняти російський прапор, як не намагалися.
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