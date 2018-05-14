"Ти ж корова!": прем'єр Ізраїлю привітав переможницю Євробачення-2018 й потрапив в курйозну ситуацію

Слова ізраїльського лідера некоректно були перекладені в Twitter.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу в своєму блозі в соцмережі привітав співвітчизницю Нетто Барзілай з перемогою на Євробаченні-2018 в Лісабоні.

У Twitter ізраїльський лідер написав слова вітання переможниці, звертаючись до неї "капара", тобто "дорога", "мила", як на івриті звертаються до хорошого друга, передає "Главред".

Однак автоматичний переклад неправильно витлумачив фразу "капара" і переклав її російською як "Ти ж корова!".

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Наступний запис прем'єра Twitter переклав так: "Ти справжня корова. Ви принесли велику повагу до держави Ізраїль! Наступного року в Єрусалимі!".

Деяких користувачів у коментарях труднощі перекладу розвеселили, проте були і такі, які взялися пояснити громадськості причину курйозу.

"Щоб не було плутанини: він називає Нетту "капара", що схоже на назву домашньої тварини, але це хороше жаргонне слово, яке ми використовуємо для опису один одного. Це просто написано на івриті так, як слово "cow" (англ. "корова")", — зазначає у коментарях користувач.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у пісенному конкурсі Євробачення-2018 перемогу здобула представниця Ізраїлю - 25-річна Нетта Барзілай.