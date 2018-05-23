Джміль атакував принца Гаррі - його новоспечена дружина Меган Маркл не стримувала сміху (відео)

На принца Гаррі сів джміль та неабияк розсмішив Меган Маркл.

Під час першого виходу у світ у статусі подружжя Меган Маркл розвеселив джміль, який атакував її новоспеченого чоловіка принца Гаррі.

Комаха літала навколо вуха принца Гаррі під час його промови. А його дружина від душі з цього сміялася.

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Чи личить невістці вже королівської сім'ї така поведінка – журналісти запитали в експертів з етикету і жестів.

Її поведінка є прямим порушенням правил монаршого етикету. Прикривати рот рукою - це взагалі жест простолюдинки, стверджують експерти.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія в Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.