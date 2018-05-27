Новий рекорд: у Запоріжжі в салон «Запорожця» змогли сісти 17 людей (відео)

Минулого року в «Запорожець» вдалося помістити 14 осіб, а ще раніше – 12 осіб.

У Запоріжжі на виставці ретро-автомобілів «Запорозькі врата» було встановлено новий рекорд місткості автомобіля «ЗАЗ 968».

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Як повідомляє «061.ua», у легендарний вітчизняний малолітражний автомобіль змогли поміститися 17 дорослих добровольців.

Відзначається, що в минулому році під час фестивалю в «Запорожець» вдалося помістити 14 осіб, а ще раніше – 12 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє спортсменів-екстремалів Станіслав Панюта і Костянтин Карноза встановили національний рекорд України з хайлайну, босоніж пройшовши по мотузці, натягнутій на висоті 94 метри над землею.