Новий рекорд: у Запоріжжі в салон «Запорожця» змогли сісти 17 людей (відео)
15:47, 27 травня 2018Курйози
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Минулого року в «Запорожець» вдалося помістити 14 осіб, а ще раніше – 12 осіб.
У Запоріжжі побитий рекорд по кількості людей у "Запорожці" / Youtube. 061.ua - скріншот
У Запоріжжі на виставці ретро-автомобілів «Запорозькі врата» було встановлено новий рекорд місткості автомобіля «ЗАЗ 968».
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Як повідомляє «061.ua», у легендарний вітчизняний малолітражний автомобіль змогли поміститися 17 дорослих добровольців.
Відзначається, що в минулому році під час фестивалю в «Запорожець» вдалося помістити 14 осіб, а ще раніше – 12 осіб.
Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє спортсменів-екстремалів Станіслав Панюта і Костянтин Карноза встановили національний рекорд України з хайлайну, босоніж пройшовши по мотузці, натягнутій на висоті 94 метри над землею.
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