Новий рекорд: у Запоріжжі в салон «Запорожця» змогли сісти 17 людей (відео)

15:47, 27 травня 2018
Курйози
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У Запоріжжі побитий рекорд по кількості людей у "Запорожці" / Youtube. 061.ua - скріншот

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Як повідомляє «061.ua», у легендарний вітчизняний малолітражний автомобіль змогли поміститися 17 дорослих добровольців.

Відзначається, що в минулому році під час фестивалю в «Запорожець» вдалося помістити 14 осіб, а ще раніше – 12 осіб.

Раніше повідомлялося, що в Дніпрі двоє спортсменів-екстремалів Станіслав Панюта і Костянтин Карноза встановили національний рекорд України з хайлайну, босоніж пройшовши по мотузці, натягнутій на висоті 94 метри над землею.

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Теги: #автомобіль#Запоріжжя