У Грузії з викинутих на звалище яєць вилупилося безліч курчат (відео)
17:01, 10 червня 2018Курйози
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Місцеві жителі опублікували в Facebook відео, на якому курчата бігають по звалищу.
Ілюстрація REUTERS
У грузинському місті Марнеулі з яєць, які викинула на смітник птахофабрика, вилупилися курчата.
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Про це повідомляє Новое время з посиланням на мера міста Темура Абазова.
"Наскільки мені відомо, вони вважали, що яйця зіпсовані", - розповів мер.
Він зазначив, що на сміттєвому полігоні завжди тепло і в результаті курчата вилупилися.
Місцеві жителі опублікували в Facebook відео, на якому курчата бігають по звалищу.
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