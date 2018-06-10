У Грузії з викинутих на звалище яєць вилупилося безліч курчат (відео)

Місцеві жителі опублікували в Facebook відео, на якому курчата бігають по звалищу.

У грузинському місті Марнеулі з яєць, які викинула на смітник птахофабрика, вилупилися курчата.

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Про це повідомляє Новое время з посиланням на мера міста Темура Абазова.

"Наскільки мені відомо, вони вважали, що яйця зіпсовані", - розповів мер.

Він зазначив, що на сміттєвому полігоні завжди тепло і в результаті курчата вилупилися.

Місцеві жителі опублікували в Facebook відео, на якому курчата бігають по звалищу.