У Ляшка через «Марш рівності» хочуть відкликання з Києва посла США

За словам нардепа Ігоря Мосійчука, українська влада перебуває під зовнішнім управлінням, а посол Йованович пропонує «збочення проти 95% українського населення».

Депутат від Радикальної партії Ігор Мосійчук назвав учасників ЛГБТ-маршу у Києві «збочинцями», та поклав відповідальність за його проведення на посла США в Україні Марі Йованович.

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Як повідомляє «Українська правда», відповідну заяву парламентар зробив під час розгляду в Раді законопроекту про удосконалення системи охорони культурної спадщини.

"У ці вихідні в Києві відбулася повна руйнація українського культурного простору. Заради акції збоченців обгородили в центрі Києва територію більшу, ніж країна Ватикан. Не пропускали людей додому без паспортів", – зазначив він.

"Мирну акцію протесту проти цього маршу збоченців розігнали силовими методами. Розігнали християн-православних, християн-католиків, греко-католиків, протестантів! Розганяли всіх, хто виступає за збереження українських традиційних культурних цінностей і української родини", – продовжив Мосійчук.

За словами депутата, це стало можливим тому що «українська влада перебуває під зовнішнім управлінням».

«Тому що у колоні збоченців йшла посол Сполучених Штатів Марі Йованович. Тому що вона робить усе, щоб розсварити український народ з американським народом», – додав він.

На переконання Мосійчука, Йованович "організувала втручання у вибори президента США Дональда Трампа, направивши туди Ситника і групу народних депутатів"

"І вона пропонує збочення проти 95% українського населення. Вимагаємо звернутися до Адміністрації президента США щодо її відкликання", – заявив депутат.

Нагадаємо, 17 червня в Києві відбувся Марш рівності "КиївПрайд". Захід проходив під посиленим контролем з боку правоохоронців.

Противники Маршу рівності, серед яких - націоналісти і релігійні активісти, зранку 17 червня проводили власну акцію протесту. Учасники протесту тримали плакати з гаслами: "Мама-тато - добре, тато-тато - погано" і "Не голосуй за лояльного до ЛГБТ". Ще до початку акції протести вилились у сутичку націоналістів з поліцією на вулиці Володимирській: правоохоронці затримали 57 осіб, однак того ж дня усіх відпустили.