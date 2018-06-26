У Тернополі вечірній клуб на знак протесту щодо заборони торгувати у свята білизною організовує вечірку "без трусів"

14:24, 26 червня 2018
Курйози
1556 0
Тернопільский клуб організовує вечірку з дрес-кодом «без трусів» / фото dancingsalone.it

У Тернополі один із клубів, аби висміяти рішення міськради щодо можливої заборони торгувати у свята нижньою білизною, організовує вечірку з дрес-кодом «без трусів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав один з власників закладу Тарас Ковальчук.

«Ми тут подумали і рішили підтримати наших депутатів, та у неділю провести вечірку в підтримку їх рішення. Неділя 1 липня. У «Лисому» вечірка без трусів!», – написав він.

При цьому додав, що наявність нижньої білизни таки перевіряти не будуть.

Читайте такожТернопільська міськрада рекомендуватиме підприємцям не торгувати нижньою білизною у релігійні свята (відео)

Водночас запевнив, що кожен, хто принесе з собою труси в руках та покаже їх на вході, отримає за це коктейль у подарунок. Дана пропозиція фігурує і на афіші вечірки.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Тернопільська міська рада прийняла рішення рекомендувати підприємцям не торгувати нижньою білизною у релігійні свята. За відповідну пропозицію депутата Володимира Гринди, який пропонував «заборонити торгувати трусами на Зелені свята, Різдво та Пасху», проголосували 25 із 40 депутатів, 15 утрималося.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Тернопільщина#новини Тернопільщини