У Тернополі вечірній клуб на знак протесту щодо заборони торгувати у свята білизною організовує вечірку "без трусів"

У Тернополі один із клубів, аби висміяти рішення міськради щодо можливої заборони торгувати у свята нижньою білизною, організовує вечірку з дрес-кодом «без трусів».

У Тернополі один із клубів, аби висміяти рішення міськради щодо можливої заборони торгувати у свята нижньою білизною, організовує вечірку з дрес-кодом «без трусів».

Як передає кореспондент УНІАН, про це на своїй сторінці в Фейсбуці написав один з власників закладу Тарас Ковальчук.

«Ми тут подумали і рішили підтримати наших депутатів, та у неділю провести вечірку в підтримку їх рішення. Неділя 1 липня. У «Лисому» вечірка без трусів!», – написав він.

При цьому додав, що наявність нижньої білизни таки перевіряти не будуть.

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Водночас запевнив, що кожен, хто принесе з собою труси в руках та покаже їх на вході, отримає за це коктейль у подарунок. Дана пропозиція фігурує і на афіші вечірки.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Тернопільська міська рада прийняла рішення рекомендувати підприємцям не торгувати нижньою білизною у релігійні свята. За відповідну пропозицію депутата Володимира Гринди, який пропонував «заборонити торгувати трусами на Зелені свята, Різдво та Пасху», проголосували 25 із 40 депутатів, 15 утрималося.