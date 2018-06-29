У Росії випускникам грамоти видали з гербом і прапором України (фото)

Зараз випускники приносять грамоти назад та їх замінюють на нові, вже російського зразка.

У середній загальноосвітній школі № 22 в Сєрові Свердловської області випускникам видали грамоти про закінчення навчального закладу з гербом і прапором України.

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Одну з таких грамот Znak.com показали читачі. У самій школі пояснили, що такі грамоти отримали тільки випускники 11 А класу.

Помилки припустилася їхній класний керівник при підготовці до вручення почесних грамот. "Просто переглянули. Звичайно, ніхто не хотів цього робити спеціально. Рамка грамоти була скачана з інтернету. Ніхто не звернув уваги — ну, кольорова стрічка. А потім хтось вже побачив, що там нанесені і герб, і прапор України", — розповіли в навчальному закладі.

У школі пояснили, що зараз випускники приносять грамоти назад та їх замінюють на нові, вже російського зразка.

Раніше в одній із шкіл Нижнєкамська в Татарстані випускниці довелося зняти бюстгальтер, щоб потрапити на держіспит з хімії.