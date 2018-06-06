У Росії випускниці на держіспиті довелося зняти білизну

За скаргою матері випускниці проведуть внутрішнє розслідування після завершення всіх екзаменів.

В одній зі шкіл Нижнєкамська у Татарстані випускниці довелося зняти бюстгальтер, щоб потрапити на держіспит з хімії.

Як стверджує мама однієї з випускниць, її доньку змусили зняти бюстгальтер в пункті проведення іспиту та довели до сліз, передає "Вечерняя Казань".

У районному управлінні освіти підтвердили: дівчина зняла білизну в туалеті, оскільки металодетектор на вході дуже бурхливо реагував на неї, але "ніхто її про це не просив".

Вчора вдень у популярному нижньокамському паблику з'явилося анонімне повідомлення: "Сьогодні о 10-й школі проходить ЄДІ з хімії. Мені подзвонила подруга в шоці, розповіла, що її доньку змусили зняти ліфчик. Ну, куди це годиться?.. В учнів і так стрес на тлі іспитів, так ще до сліз доводять і змушують роздягатися". Пост викликав шквал обурених відгуків.

Читайте також"Голуб знепритомнів": у Росії на шкільній лінійці стався курйоз (відео)

Заступниця начальника управління освіти Нижньокамського району Айзіряк Рамазанова підтвердила, що дійсно стався такий інцидент.

"Одразу після початку іспиту до нас до управління зателефонувала мама одинадцятикласниці із скаргою, що її доньку змусили зняти ліфчик. Хто змусив, вона не сказала. Ми стали з'ясовувати, як все було. Виявилося, що біля рамки металодетектора стояли кілька людей: спостерігачі, члени екзаменаційної комісії... Вони бачили, що детектор неодноразово дзвенів при проходженні цієї випускниці через рамку. Випускницю попросили викласти на стіл металеві предмети, обмацувати дітей ми не маємо права. Рамка тим не менш продовжувала дзвеніти. Але ніхто не чув, щоб хтось запропонував дівчинці зняти спідню білизну. Те, що вона пішла у туалет і зняла там білизну, це було", - розповіла вона.

"Коли випускниця повернулася, рамка вже не дзвеніла. Після цього школярка пройшла в аудиторію і написала екзаменаційну роботу. Після іспиту пішла додому. А її мама написала скаргу. Її заяву прийняла член держатестації", - повідомила чиновниця.

У районному управлінні освіти заявили, що за скаргою матері випускниці проведуть внутрішнє розслідування після завершення всіх іспитів.

До Нижньокамської прокуратури вже надійшло доручення з головного наглядового відомства провести перевірку обставин події.

Як повідомляв УНІАН, у російському Уссурійську школяреві за відмінне навчання вручили грамоту з гербом України.