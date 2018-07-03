"Х** вам": в Одеській області на полі вистригли величезний нецензурний напис (фото)
В Одеській області за допомогою аерофотозйомки зафіксували вистрижене на полі нецензурне висловлювання "х*й вам".
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Відповідне фото виклала журналістка Зоя Казанжи на своїй сторінці у Facebook. За її словами, прикордонники вже почали розшукувати автора напису.
"Плітки приписують це дійство місцевому фермеру із Захарівського району. Фермер раніше орендував і обробляв це поле. Потім земля була виставлена на торги. За ціною, яка мінімум вдвічі була вища за середню по Україні", - йдеться у повідомленні журналістки.
За словами Казанжи, фірма, яка перемогла на тендері, скуповує землі таким чином, аби у фермерів не було можливості конкурувати, адже таких коштів у них немає.
Раніше на полі в Московській області в районі Мітіно виявили напис "Господи, допоможи Росії", який видно на супутникових картах Google Maps і "Яндекс.Картах".