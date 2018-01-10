Видно з космосу: на полі під Москвою з'явився напис "Господи, допоможи Росії" (фото)

На полі в Московській області в районі Мітіно виявили напис "Господи, допоможи Росії", який видно на супутникових картах Google Maps і "Яндекс.Картах".

Точні координати місця, де розташований напис, — 55.870355, 37.365176. В описі Google Maps сказано, що це туристичне місце, яке працює цілодобово, передає "Сноб".

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На сайті "Вікімапіі" йдеться, що напис "Господи, допоможи Росії" зробили ще в квітні 2016 року.

Напис "Господи, допоможи Росії" зробили автори малюнка "Путіне, допоможи Сходні", що з'явився в 2016 році недалеко від села Рождествене. Звернення до Путіна на полі викопали активісти, щоб привернути увагу до забудови природної території.