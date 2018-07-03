Клишоногий розслабився: ведмідь на кілька годин "окупував" басейн (відео)
14:29, 03 липня 2018Курйози
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Як клишоногий бовтається в басейні з джакузі, зафільмував сам власник будинку.
У Каліфорнії ведмідь прийшов скупатися у басейні до одного з мешканців міста Альтадена
У Каліфорнії ведмідь прийшов покупатися у басейні одного з мешканців міста Альтадена.
Як клишоногий бовтається в басейні з джакузі, зафільмував сам власник будинку, йдеться у сюжеті ТСН.
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Чоловік розповів, що він тільки-но налив собі коктейль і вирішив розслабитися у басейні, як раптом побачив, що через паркан його обійстя суне ведмідь. Чоловік сховався у будинку, а звір пірнув у басейн.
Клишоногий перебував у воді кілька годин, а коли пішов, спантеличений господар мусив зробити собі подвійну випивку, щоб оговтатися від ведмежих гостин.
Раніше у Каліфорнії величезний ведмідь заліз в автомобіль та застряг усередині. Машину непроханий гість неабияк понівечив, але вибратися самостійно не зміг.
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