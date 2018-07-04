Джоан Роулінг висміяла помилку Трампа в Twitter

Роулінг помітила помилку Трампа і висміяла опечатку президента США у своєму твіттері.

Британська письменниця і автор знаменитої серії книг про Гаррі Поттера Джоан Роулінг висміяла опечатку президента США Дональда Трампа, яку він допустив у одному з своїх твітів.

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Про це пише Time. Раніше Трамп в твіттері написав про те, що пишається своїми письменницькими навичками і зазначив, що фейкові ЗМІ пильно стежать за ним у пошуках помилок. Однак, в цій сходинці, він зробив помилку.

Замість «pore» в значенні «ретельно вивчати», він написав «pour», яке має значення «наливати».

Роулінг помітила помилку Трампа і висміяла опечатку президента США у своєму твіттері. Зокрема, Роулінг назвала Трампа «видатним письменником на землі», опублікувавши його повідомлення з помилкою. За даними видання, Трамп видалив пост і написав те ж повідомлення коректно.