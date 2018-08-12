Втомилися, як київські мости: у польському місті всі поліцейські пішли на лікарняний

23:52, 12 серпня 2018
Курйози
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Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць / фото policja.pl

Про це повідомляє портал Onet.pl із посиланням на дані поліцейського профсоюзу, передає Європравда.

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Схожа ситуація також у двох районах столиці воєводства місті Щецині. Так, на поліцейській дільниці Щецин-Дабє 100% поліцейських потрапили на лікарняний, а на дільниці Щецин-Нєбучево – 70%.

У поліції стверджують – це ажніяк не є страйком (у Польщі поліцейським заборонено страйкувати). Проблема виникла через недостатню комплектацію дільниць.

Ця проблема загострилася у літний період, коли поліцейські традиційно беруть планову відпустку. Як результат – офіцери поліції, що не знаходились у відпустці, не змогли виконувати свої обов’язки через перевтому.

У поліції стверджують, що якщо ця проблема не буде вирішена, подібні випадки можуть стати регулярними.

Нагадамо, минулого року обслуговуючий персонал Банку Англії, включаючи прибиральників і охоронців, уперше за півстоліття вийшов на страйк. Підставою, через яку вони влаштували страйк стало підвищення зарплати, яке співробітники установи порахували «сміховинним».

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Теги: #поліція#Польща