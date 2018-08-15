У Єревані обурені геї скоїли напад на відділення поліції, постраждали двоє поліцейських (відео)

Причиною конфлікту стало став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин.

У столиці Вірменії представники ЛГБТ-спільноти увірвалися до центрального відділення поліції та побили двох правоохоронців.

Читайте такожУ Малайзії двох жінок засудили до ударів палицями і штрафу за спробу зайнятися сексом

Як повідомляє «Страна», посилаючись на прес-службу відомства, причиною нападу став напад одного з громадян на представників сексуальних меншин. Підозрюваного затримали.

"Так звана постраждала сторона з'ясувала, що підозрюваного доставлять до центрального відділення поліції, зібралася біля будівлі, і в момент приводу виникла бійка", — йдеться в повідомленні поліції.

Ситуація загострилася ще більше, коли на вулицю вийшли обурені гучною лайкою жителі найближчих будинків.

Поліцейські, як зазначається намагалися заспокоїти присутніх, проте "толерантність поліції не була оцінена належним чином і на перший погляд жінки, а насправді переодягнені в жіночі сукні чоловіки та їхні прихильники, увірвалися у відділення, щоб знайти затриманого і схопити його".

"Двом співробітникам поліції було нанесено тілесні ушкодження, одного з них було доправлено до лікарні", — йдеться в повідомленні.

Осіб, що скоїли напад, було виявлено та затримано.

Раніше повідомлялося, що В Римі дві туристки влаштували бійку за краще місце для селфи біля фонтану Треві.