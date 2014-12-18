У Норвегії повія відсудила у податкового інспектора майже 10 тисяч доларів

В Осло 34-річна нігерійська повія Патриція (прізвище жінки не називається) відсудила гроші у норвезького податкового інспектора. Тепер співробітнику податкової служби належить повернути 74 тисячі крон (9,8 тисячі американських доларів), які він забрав у працівниці секс-індустрії в якості податку з доходу за надання інтимних послуг, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Local.

У суді прийшли до висновку, що чоловік не мав права вимагати від Патриції сплати податків. Жінка залишилася задоволена винесеним вердиктом. «Однак мені сказали, що гроші не повернуть. Хочу, щоб це все скоріше закінчилося, мені потрібна готівка», - заявила працівниця секс-індустрії.

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Гроші були вилучені у Патриції у серпні. У податковій службі заявили, що гроші були зароблені в Норвегії, тому з них необхідно платити податок.

У 2009 році у Норвегії набрав чинності закон, що забороняє підданим королівства користуватися послугами повій. Людина, яку викриють в тому, що вона платила за інтимні послуги, можуть оштрафувати. Закон також передбачає покарання у вигляді півроку позбавлення волі. У разі, якщо повія була неповнолітньою, клієнтові загрожує термін до трьох років в'язниці.