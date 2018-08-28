Любитель смачно поїсти й втекти попався поліції: майже два роки "розводив" жінок на побаченнях

Чоловік знаходив привід, щоб вийти із закладу під час побачення, а потім втікав, не заплативши.

45-річний мешканець штату Каліфорнія в США Пол Гонсалез майже два роки замовляв собі на побаченнях смачні страви, а потім тікав, не заплативши.

Але тепер американцеві загрожує до 13 років в'язниці - копи заарештували його, передає Fox News. Зазначається, що чоловік, незважаючи на те, що був відомий в деяких ресторанах і кафе, все одно продовжував обманювати жінок.

Пол обманював жінок з квітня 2016 року по травень 2018-го. Всього за цей час він наїв і напив на суму, майже рівну 1 тисячі доларів. Американки скаржилися на чоловіка телеканалам, через що деякі працівники ресторанів навіть запам'ятали його в обличчя і відмовлялися обслуговувати, передає MediaLeaks.

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Те, чого довго чекали багато ошуканих Поло супутниць, сталося в кінці серпня. Поліція взяла чоловіка під варту. Йому висунули звинувачення в здирстві, розкраданні в особливо великих розмірах і так далі.

Як CBS Los Angeles розповідала одна з ошуканих Полом жінок, спочатку вона дуже здивувалася, що отримала побачення з таким, за її словами, симпатичним чоловіком. Вони домовилися зустрітися в ресторані, і там каліфорнієць замовив собі салат з креветками і дорогий стейк філе-міньйон, а запив все це двома чашками кави. А потім раптом почав говорити про свою хвору тітку.

І раптом він сказав мені, що у нього скоро відключиться телефон, а він чекає дзвінка від його мами про те, як почувається його тітка. Сказав, що піде в машину, щоб взяти зарядник. Я одразу ж запитала у нього: «Ти не повернешся?» — згадує жінка.

Коли з моменту відходу Пола минуло десять хвилин, американка зрозуміла, що чоловік точно не прийде назад. Їй довелося заплатити ресторану 130 доларів.

Нагадаємо, в минулому році американець призначив шести різним дівчатам побачення в одному барі, однак перша дівчина вирішила затриматися і все пішло не так.