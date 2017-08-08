Американець влаштував шість побачень в одному барі, але щось пішло не так

19:37, 08 серпня 2017
Курйози
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Хлопець призначив шести різним дівчатам побачення в одному барі, однак перша дівчина вирішила затриматися і все пішло не так.

Дівчата за підсумками вечора подружилися / фото twitter.com/LisettePylant

Мешканка Вашингтона Лізетт Пайлант поділилася в Twitter історією про невдале побачення наосліп. На неї звернуло увагу видання Mashable.

Пайлант транслювала події в соцмережу прямо з побачення. За її словами, вона прийшла на зустріч з хлопцем, якого порадили друзі.

Знайомий бармен написав їй перед побаченням, що її партнер на вечір не дуже хороший, але Пайлант все одно вирішила піти.

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Після закінчення зустрічі Пайлант вирішила залишитися в барі, оскільки там працювали її знайомі. Через 45 хвилин в барі з'явилася ще одна дівчина, яка, як виявилося, теж прийшла зустрітися з тим же хлопцем.

Пайлант підгадала момент і пояснила іншій, в яку ситуацію потрапили. Дві дівчини продовжили відпочивати разом, як через пів години прийшла третя дівчина на побачення з тим же хлопцем. Незабаром, вона теж приєдналася до двох подруг, і вони втрьох перемістилися в інший бар, залишивши цьому хлопцеві неоплачений рахунок.

Схожим чином у закладі з'явилися ще три дівчини, Пайлет писав знайомий бармен. Через кілька годин вони вже відпочивали разом без хлопця, що їх запросив.

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Теги: #побачення наосліп#хлопець влаштував кілька побачень