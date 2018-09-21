Новообраний президент Мексики застряг у літаку, бо не захотів подорожувати службовим рейсом (відео)

Через негоду рейс з президентом не міг вилетіти до столиці.

Новообраний глава Мексики на кілька годин застряг у звичайному літаку, бо відмовився подорожувати президентським рейсом.

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через свої переконання Андрес Лопес Обрадор разом з іншими пасажирами комерційного рейсу чотири години просидів на летовищі однієї з південних провінцій - бо через негоду рейс не міг вилетіти до столиці.

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Обрадор відомий своїми лівими поглядами і одразу після виборів пообіцяв скоротити свою зарплату, продати президентський літак і переселитися до звичайного будинку, а з президентської резиденції зробити культурний центр.