Новообраний президент Мексики застряг у літаку, бо не захотів подорожувати службовим рейсом (відео)
11:44, 21 вересня 2018Курйози
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Через негоду рейс з президентом не міг вилетіти до столиці.
Новообраний глава Мексики застряг у літаку, бо відмовився подорожувати президентським рейсом
Новообраний глава Мексики на кілька годин застряг у звичайному літаку, бо відмовився подорожувати президентським рейсом.
Про це йдеться у сюжеті ТСН.
Через свої переконання Андрес Лопес Обрадор разом з іншими пасажирами комерційного рейсу чотири години просидів на летовищі однієї з південних провінцій - бо через негоду рейс не міг вилетіти до столиці.
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Обрадор відомий своїми лівими поглядами і одразу після виборів пообіцяв скоротити свою зарплату, продати президентський літак і переселитися до звичайного будинку, а з президентської резиденції зробити культурний центр.
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