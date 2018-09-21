этот материал доступен на русском

Новообраний президент Мексики застряг у літаку, бо не захотів подорожувати службовим рейсом (відео)

11:44, 21 вересня 2018
Курйози
2099 0

Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Через свої переконання Андрес Лопес Обрадор разом з іншими пасажирами комерційного рейсу чотири години просидів на летовищі однієї з південних провінцій - бо через негоду рейс не міг вилетіти до столиці.

Читайте такожНовий президент Мексики пообіцяв спати в гамаку

Обрадор відомий своїми лівими поглядами і одразу після виборів пообіцяв скоротити свою зарплату, продати президентський літак і переселитися до звичайного будинку, а з президентської резиденції зробити культурний центр. 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #президент#Мексика