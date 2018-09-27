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У Росії оконфузилися з бігбордом до Дня сухопутних військ (фото)

08:04, 27 вересня 2018
Курйози
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У назві військ у РФ допустили помилку / фото twitter.com/vasilymaximov

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Про це повідомив російський журналіст Василь Максимов в Twitter і опублікував фото рекламного щита. "День яких військ, пробачте?", - написав він.

Інші користувачі мережі почали вигадувати нову назву військ: "Сухопуті й мокропуті війська", "Сухопутні столові війська!", "Сухопутінські війська", "Путінопутих бояришникових військ".

Раніше хитра реклама заманила у військкомат жителів Челябінська, які розраховували уникнути призову.

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Теги: #Росія#війська#конфуз