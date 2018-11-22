У США пара під час прибирання знайшла лотерейний квиток і виграла майже 2 мільйони доларів
Подружня пара із американського штату Луїзіана натрапила на лотерейний квиток під час генерального прибирання будинку до Дня подяки. Вони звірили виграшні номери зі своїми і виграли 1,8 мільйона доларів.
Про це пише ТСН.ua з посиланням на ABC News.
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Гарольд і Тіна Ехренберг готувалися до Дня подяки, коли побачили у тумбочці стос старих лотерейних квитків Подружжя вирішило перевірити квитки на сайті лотереї: номери на одному з них повністю збігалися з виграшними.
"Спочатку я подумав, що ми помилилися і переплутали числа або дату закінчення терміну дії квитка. Ми перевірили ще кілька разів, щоб переконатися", - розповів Гарольд.
Подружжя побачило, що вони знайшли квитки дуже вчасно. Термін дії мав закінчитися за два тижні.
Сім'я звернулася до офісу лотереї і там підтвердила виграш. Після виплати податків у них залишилися 1,27 мільйона доларів. Що робитимуть із грошима, пара поки що не знає.
Нагадаємо, 67-річний Роберт Бейлі 25 років грав у лотерею із одними й тими ж числами. Він виграв 343,8 мільйона доларів США.