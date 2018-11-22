У США пара під час прибирання знайшла лотерейний квиток і виграла майже 2 мільйони доларів

Неочікуваний подарунок подружжя отримало до Дня подяки.

Подружня пара із американського штату Луїзіана натрапила на лотерейний квиток під час генерального прибирання будинку до Дня подяки. Вони звірили виграшні номери зі своїми і виграли 1,8 мільйона доларів.

Про це пише ТСН.ua з посиланням на ABC News.

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Гарольд і Тіна Ехренберг готувалися до Дня подяки, коли побачили у тумбочці стос старих лотерейних квитків Подружжя вирішило перевірити квитки на сайті лотереї: номери на одному з них повністю збігалися з виграшними.

"Спочатку я подумав, що ми помилилися і переплутали числа або дату закінчення терміну дії квитка. Ми перевірили ще кілька разів, щоб переконатися", - розповів Гарольд.

Подружжя побачило, що вони знайшли квитки дуже вчасно. Термін дії мав закінчитися за два тижні.

Сім'я звернулася до офісу лотереї і там підтвердила виграш. Після виплати податків у них залишилися 1,27 мільйона доларів. Що робитимуть із грошима, пара поки що не знає.

Нагадаємо, 67-річний Роберт Бейлі 25 років грав у лотерею із одними й тими ж числами. Він виграв 343,8 мільйона доларів США.