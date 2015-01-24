У США власник Tesla вирішив перетворити електрокар у готель

Відповідне оголошення чоловік на ім'я Стів розмістив на сайті Аirbnb, пише Лента.ру.

«Ночуйте в першому у світі Tesla-готелі!» - написав господар автомобіля.

За його словами, в седані є необхідні зручності - двомісний надувний матрац, постільна білизна, а також світильники з дистанційним управлінням, як зазначив власник, для створення настрою. Постояльці можуть скористатися кухнею, ванною і подивитися телевізор у розташованому неподалік житлі.

«Tesla-готель» знаходиться в Фініксі - столиці штату Арізона. Вночі машина-готель припаркована у гаражі. Господар повідомив, що може забрати клієнтів з аеропорту і відвезти їх туди, якщо графік дозволить йому це.

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Автовласник розповів телеканалу CBS5, що його Tesla S коштує близько 119 тисяч доларів. «Сам я ночував у цій машині тричі, так чому б не дозволити це іншим», - зазначив він.

Tesla Model S - п'ятидверний електромобіль американської компанії Tesla Motors. Поставки електрокара в США почалися в 2012 році.

Tesla Motors є резидентом Кремнієвої долини. Компанія була названа на честь знаменитого електротехніка Ніколи Тесли. Серед інвесторів Tesla Motors - засновники Google Ларрі Пейдж і Сергій Брін.