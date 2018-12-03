"Туалетна щітка 2": італійці розкритикували головну різдвяну ялинку (фото)
19:53, 03 грудня 2018Курйози
1181 0
На думку городян, встановлена ялинка виглядає зношеною.
Італійці засмутилися через потворною різдвяної ялинки в центрі Риму / twitter.com
Жителі Риму розкритикували головне новорічне дерево у центрі міста.
Читайте також"Дерево померло": у США жінка повернула в магазин різдвяну ялинку
Про це повідомляє The Local. На думку городян, встановлена ялинка виглядає зношеною. Її гілки пом'яті, а десь зовсім відсутні. За словами італійців, різдвяне дерево виглядає ще гірше, ніж знаменита потворна ялинка минулого року за €50 тис.
Тоді місцеві жителі порівняли її з «туалетного щіткою».
Тим не менш, в компанії, відповідальній за встановлення дерева, заявили, що деякі гілки були спеціально складені для транспортування і до свята їх приведуть в порядок. До того ж дерево, заввишки понад 20 метрів, ще прикрасять понад 60 тис. енергозберігаючих лампочок.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter