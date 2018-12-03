"Туалетна щітка 2": італійці розкритикували головну різдвяну ялинку (фото)

На думку городян, встановлена ялинка виглядає зношеною.

Жителі Риму розкритикували головне новорічне дерево у центрі міста.

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Про це повідомляє The Local. На думку городян, встановлена ялинка виглядає зношеною. Її гілки пом'яті, а десь зовсім відсутні. За словами італійців, різдвяне дерево виглядає ще гірше, ніж знаменита потворна ялинка минулого року за €50 тис.

Тоді місцеві жителі порівняли її з «туалетного щіткою».

Тим не менш, в компанії, відповідальній за встановлення дерева, заявили, що деякі гілки були спеціально складені для транспортування і до свята їх приведуть в порядок. До того ж дерево, заввишки понад 20 метрів, ще прикрасять понад 60 тис. енергозберігаючих лампочок.