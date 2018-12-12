На Одещині чоловік під час пограбування вирішив зварити макарони. І тут щось пішло не так (фото)

Чоловік зізнався, що хотів забрати посуд та шліфувальний апарат, а ще - підкріпитися макаронами.

У Біляївському районі Одеської області затримали крадія-невдаху. Чоловік заліз до чужої оселі, зібрав поживу й замість того, щоб тікати, заходився варити собі вечерю та з необережності влаштував пожежу.

Це помітили сусіди, які й викликали на місце злочину правоохоронців, повідомляє прес-служба поліція Одещини.

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Прибувши за викликом, правоохоронці затримали правопорушника, що проник до оселі, розбивши віконне скло. Ним виявився 48-річний неодноразово засуджений за крадіжки уродженець Луганської області.

Чоловік зізнався, що хотів забрати посуд та шліфувальний апарат, а ще - підкріпитися макаронами. Однак, знімаючи з плити каструлю, ненароком підпалив рушник. Як виправдання він поскаржився на відсутність роботи та коштів.

Відомості за цим фактом правоохоронці внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 2 ст. 15 (замах на злочин) та ч. 3 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у Львові на початку листопада грабіжник ховався від поліцейських на дереві.