Без шансів вижити: Вчені оцінили епідеміологічну смертність у «Грі престолів»

Науковці радять Вестеросу розвивати демократію і торгівлю, щоб не лишитися безлюдним.

Як всім героям «Гри престолів» відомо, ніч темна і сповнена страхіть. Однак, як багато цих страхіть у серіалі вчені оцінили лише зараз, провівши перше епідеміологічне дослідження смертності у Вестеросі.

Для персонажів, які дожили до восьмого сезону серіалу, прогнози невтішні, пише The Times. Згідно з дослідженням, рейтинг смертності для середньостатистичного мешканця Семи Королівств впродовж семи сезонів складала 56%. Тож для тих, хто зміг вижити аж до фінальної частини стрічки, життя в такому світі подібне до гри в російську рулетку.

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Але непокоїтися варто навіть тим героям, які тільки-но з’явилися на екрані. Середньостатистична тривалість життя після першої появи складає менше 29 годин. А найбільшим «щасливчикам» не вдавалося протриматися і 11 секунд. Статистична вірогідність загинути в першу ж годину після появи складає 14%.

Всі ці висновки зробили вчені з Університету Маккуорі в Австралії. Вони переглянули всі 67 серій, враховували лише 330 основних живих героїв, у яких були ролі зі словами і хто був важливим для сюжету. Дослідники встановили, що війна навіть не найбільший чинник високої смертності у Семи Королівствах. Із 186 смертей, зафіксованих у серіалі, 63% сталися під час нападу, 25% - через війну і 5% в результаті законних страт.

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Дослідники радять Вестеросу вжити заходів, щоб зовсім не стати безлюдним. У королівства, вочевидь, гостра потреба скоротити рівень насильства. І це, на думку авторів дослідження, можливо зробити навіть у магічному світі з драконами. Зокрема, правителям Семи Королівств радять запровадити демократію, розвивати торгівлю і більше інвестувати в соціальні інститути.