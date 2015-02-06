Вулиці Пекіна заборонили називати на честь жуків і повій

Крім того, рекомендується уникати назв, що відсилають до зарубіжних географічних найменувань і пам'яток. Про це повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Telegraph.

Правила, складені групою вчених з Пекінського університету, займають 21 сторінку друкованого тексту. В них, зокрема, написано, що вульгарні назви вулиць варто замінити на елегантні.

Також під заборону потрапили імена, що нині живуть жителів країни незалежно від ступеня їх популярності. Зі списку топонімів також рекомендується виключити слова, пов'язані з етнічними меншинами та релігійними громадами.

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