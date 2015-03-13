Тисячі фанатів Террі Пратчетта підписали петицію до Смерті з вимогою повернути письменника

Станом на 21:30 (за Києвом) 13 березня петицію на Change.org підписали понад 13500 осіб.

"Поверни Террі Пратчетта", - сказано в петиції.

"Шанс один з мільйона, але ж може спрацювати", "Я підозрюю, що шанси цієї петиції мізерні. Але все ж підписав її, оскільки, якщо ми навіть не спробуємо, то будемо почуватися зле", "Думаю, Террі Пратчетт оцінив би ідею звернтися до Смерті", - пишуть користувачі в коментарях.

Повідомлення про смерть Пратчетта з'явилося вчора на його сторінці в Facebook.

Террі Пратчетт - відомий британський письменник-фантаст, найбільшу популярність якому приніс цикл сатиричного фентезі про "Плоский світ", тираж книг цієї серії становить близько 50 мільйонів екземплярів.