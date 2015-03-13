Тисячі фанатів Террі Пратчетта підписали петицію до Смерті з вимогою повернути письменника
21:38, 13 березня 2015Курйози
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Фанати фантаста Террі Пратчетта, який помер напередодні, звернулись до Смерті з петицію про повернення письменника.
Фанати Пратчетта звернулися до Смерті / facebook.com/pratchett
Станом на 21:30 (за Києвом) 13 березня петицію на Change.org підписали понад 13500 осіб.
"Поверни Террі Пратчетта", - сказано в петиції.
"Шанс один з мільйона, але ж може спрацювати", "Я підозрюю, що шанси цієї петиції мізерні. Але все ж підписав її, оскільки, якщо ми навіть не спробуємо, то будемо почуватися зле", "Думаю, Террі Пратчетт оцінив би ідею звернтися до Смерті", - пишуть користувачі в коментарях.
Повідомлення про смерть Пратчетта з'явилося вчора на його сторінці в Facebook.
Террі Пратчетт - відомий британський письменник-фантаст, найбільшу популярність якому приніс цикл сатиричного фентезі про "Плоский світ", тираж книг цієї серії становить близько 50 мільйонів екземплярів.
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