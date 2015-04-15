У Росії створили твіттер-репортаж з "Титаніка"

Історія починається з відплиття корабля з порту та інформації про скупчення айсбергів з курсу "Титаніка" і завершується твітами про евакуацію і реакції світу на повідомлення про катастрофу.

Читайте такожУ Британії хочуть канонізувати священика із затонулого "Титаніка"Історія складається з 73 "твітів", прочитати її повністю можна на сайті Дилетант.