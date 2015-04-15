У Росії створили твіттер-репортаж з "Титаніка"

13:34, 15 квітня 2015
Курйози
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Російські журналісти змоделювали історію катастрофи "Титаніка" у вигляді сюжету з гіпотетичних твітів капітана корабля, компанії-власника, пасажирів і ЗМІ того часу.

Історія починається з відплиття корабля з порту та інформації про скупчення айсбергів з курсу "Титаніка" і завершується твітами про евакуацію і реакції світу на повідомлення про катастрофу.

Читайте такожУ Британії хочуть канонізувати священика із затонулого "Титаніка"Історія складається з 73 "твітів", прочитати її повністю можна на сайті Дилетант.

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