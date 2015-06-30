У Нью-Йорку чоловік на інвалідному візку пограбував банк
12:46, 30 червня 2015Курйози
543 0
Грабіжник взяв трохи більше тисячі доларів і зник з місця події.
Передав касир грабіжникові більше тисячі доларів
Про це повідомляє ТСН.uа.
Поліція Нью-Йорка оголосила в розшук чоловіка в інвалідному візку, якого підозрюють у пограбуванні банку в Квінсі.
"За даними поліції, чоловік у сірій кофті з капюшоном заїхав на інвалідному візку до відділення банку Santander і передав касирові записку з вимогою віддати йому гроші", - йдеться в повідомленні.
Читайте такожУ Києві злочинець пограбував банк на 600 тисяч гривень, залишивши шоколадку "за моральні збитки"
У поліції стверджують, що касир передав грабіжникові трохи більше тисячі доларів, після чого той зник з місця подіі. При цьому не уточнюється, чи був злочинець озброєний.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter