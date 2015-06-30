У Нью-Йорку чоловік на інвалідному візку пограбував банк

Про це повідомляє ТСН.uа.

Поліція Нью-Йорка оголосила в розшук чоловіка в інвалідному візку, якого підозрюють у пограбуванні банку в Квінсі.

"За даними поліції, чоловік у сірій кофті з капюшоном заїхав на інвалідному візку до відділення банку Santander і передав касирові записку з вимогою віддати йому гроші", - йдеться в повідомленні.

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У поліції стверджують, що касир передав грабіжникові трохи більше тисячі доларів, після чого той зник з місця подіі. При цьому не уточнюється, чи був злочинець озброєний.