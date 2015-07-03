У Норвегії 92-річна жінка втекла до бойфренда з будинку престарілих

Персонал закладу спохопився пацієнтки, виявивши її ходунки на парковці біля клініки. Керівництво звернулося в поліцію. Однак пошуки були припинені, коли з'ясувалося, що норвежка покинула будинок престарілих заради відпустки з коханим.

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Пара поїхала на машині в Стокгольм, щоб провести кілька днів у квартирі чоловіка, передає Lenta.ru за інформацією The Local.

Це дійсно дуже зворушлива любовна історія», — зазначила керуюча клінікою Янка Хольстад. За її словами, втікачка не зробила нічого протизаконного, але стривожила персонал, оскільки не попередила про свій від'їзд.

Хольстад також повідомила, що пацієнтка провела в будинку бойфренда десять днів і незабаром планує повернутися в будинок престарілих.