У Норвегії 92-річна жінка втекла до бойфренда з будинку престарілих
У норвезькому Ейдсволлі 92-річна мешканка будинку престарілих втекла до Швеції до свого 87-річного бойфренда.
Персонал закладу спохопився пацієнтки, виявивши її ходунки на парковці біля клініки. Керівництво звернулося в поліцію. Однак пошуки були припинені, коли з'ясувалося, що норвежка покинула будинок престарілих заради відпустки з коханим.
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Пара поїхала на машині в Стокгольм, щоб провести кілька днів у квартирі чоловіка, передає Lenta.ru за інформацією The Local.
Це дійсно дуже зворушлива любовна історія», — зазначила керуюча клінікою Янка Хольстад. За її словами, втікачка не зробила нічого протизаконного, але стривожила персонал, оскільки не попередила про свій від'їзд.
Хольстад також повідомила, що пацієнтка провела в будинку бойфренда десять днів і незабаром планує повернутися в будинок престарілих.