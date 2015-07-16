У ресторані Краснодарського краю пропонують "страви з Порошенка і Яценюка" (фото)

Один з ресторанів, розташований в курортній зоні Геленджика, де знаходиться шикарний палац, який імовірно належить президенту Росії Володимиру Путіну, пропонує своїм відвідувачам покуштувати "фрітатту з Порошенка".

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Фотографію з меню ресторану опублікував користувач typodar в соціальній мережі Instagram.

Зокрема, в меню є страва "Тепленький Обама з печінкою Меркель", "Фріттата з Порошенка з Меркель і Обамою», "Джон Керрі з в'яленими Псаками", "Яценюк на американській подушці" і "Саркозі у французькій булочці".

Фантазія творців меню викликала неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.