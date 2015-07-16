У ресторані Краснодарського краю пропонують "страви з Порошенка і Яценюка" (фото)
17:15, 16 липня 2015Курйози
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У Краснодарському краї Росії, в місті Геленджик, де знаходиться маєток президента РФ Володимира Путіна, подають страви з незвичайними назвами.
Ресторан пропонує відвідувачам скуштувати "фрітатту з Порошенко"
Один з ресторанів, розташований в курортній зоні Геленджика, де знаходиться шикарний палац, який імовірно належить президенту Росії Володимиру Путіну, пропонує своїм відвідувачам покуштувати "фрітатту з Порошенка".
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Фотографію з меню ресторану опублікував користувач typodar в соціальній мережі Instagram.
Зокрема, в меню є страва "Тепленький Обама з печінкою Меркель", "Фріттата з Порошенка з Меркель і Обамою», "Джон Керрі з в'яленими Псаками", "Яценюк на американській подушці" і "Саркозі у французькій булочці".
Фантазія творців меню викликала неоднозначну реакцію користувачів соцмереж.
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