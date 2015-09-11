Кількість японців старших 100 років вперше в історії перевалила за 60 тисяч
В Японії кількість довгожителів у віці від 100 років і старше вперше в історії перевищила позначку в 60 тис. осіб.
Про це повідомляє Japan Today з посиланням на дані національного міністерства охорони здоров'я, передає Lenta.ru. Згідно з прогнозом, зробленим експертами відомства, до 15 вересня (в цю дату в Японії, як і в багатьох інших країнах, відзначається Міжнародний день людей похилого віку) кількість столітніх старих в країні складе 61 568 осіб.
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Крім того, столітній рубіж в 2015 році переступили 30 379 японців.
До свята кожен з ювілярів отримає листи і пам'ятні подарунки від уряду: їм презентують сакадзукі - срібні чаші для саке вартістю 7 тис. ієн. Однак, оскільки старих стає все більше з кожним роком, уряд вже задумався про пошук більш дешевих альтернатив на майбутнє (для порівняння, у 1963 році, коли довгожителі вперше отримали подарунки, знадобилося лише 153 презенти для іменинників).
Як пише Japan Today, 87% довгожителів у Японії жіночої статі. Разом з тим, нагадує видання, саме в цій країні проживає найстаріший у світі чоловік - 112-річний Ясутаро Коіде.
Середня тривалість життя японського чоловіка становить 80 років, японської жінки - 86,8 року.