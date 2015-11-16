Мутко побоявся відповідати англійською: "Я як тільки скажу спік інгліш, потім пісні в YouTube"

Про це повідомляє Lifenews.

"Speak english a little, — зазначив міністр. — Я тільки скажу speak english, — потім пісні у YouTube", зазначив він.

Не виключено, що Віталій Мутко мав на увазі відеокліп, в якому мова міністра спорту англійською мовою була накладена на музику. Відеозапис, викладений на YouTube, вже зібрав понад 1,3 мільйона переглядів.

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В інтерв'ю «Російській службі новин» ректор Санкт-Петербурзького державного економічного університету Ігор Максимцев заявив, що в 2005 році Мутко здав іспит з англійської мови на «добре».

28 травня 2015 року Мутко в Цюріху поспілкувався з журналістами на англійській мові, що в черговий раз спровокувало хвилю обговорень його здібностей у цій сфері. Міністр спорту спершу прокоментував підготовку Росії до проведення чемпіонату світу 2018 року. А ось питання про можливий допит у зв'язку з розслідуванням справи міністр, судячи з його реакції, не зрозумів. Але Мутко не розгубився і спробував сказати по-англійськи, що для Росії чемпіонат не буде коштувати дорого. На питання про те, чи буде він голосувати на майбутніх виборах глави ФІФА за Зеппа Блаттера, Мутко почав відповідати на суміші англійської та російської мов.

Варто відзначити, що найпопулярніший запит на прізвище Мутко в інтернет-пошуковиках дає відповідь: «Мутко англійською». А крилаті вирази Віталія Леонтійовича «Фром май харт», «Ноу криминаліті ін Раша», «Туморо мітинг будет євро ассоціейшен» стали популярними інтернет-мемами.