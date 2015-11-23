У Санкт-Петербурзі водій замінив одне з коліс своєї машини колодою (фото)
16:13, 23 листопада 2015Курйози
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У мережі набирає популярність знімок з Санкт-Петербурга, де водій їде на автомобілі з колодою замість заднього лівого колеса.
Водій їхав з колодою замість колеса / vk.com/spb_today
Фото було опубліковано в соцмережі «ВКонтакте» в спільноті «ДТП і НП | Санкт-Петербург».
Користувач, який розмістив знімок, зазначив, що водій незвичайного авто їхав зі швидкістю 50 кілометрів на годину.
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"Мужик їхав зі швидкістю 50км/год і всі навколо пригальмовували і дивилися. СПб", - написав користувач.
У коментарях до фото деякі користувачі запропонували заправляти автомобіль дровами, а деякі - навпаки поспівчували автомобілісту.
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