У Санкт-Петербурзі водій замінив одне з коліс своєї машини колодою (фото)

Фото було опубліковано в соцмережі «ВКонтакте» в спільноті «ДТП і НП | Санкт-Петербург».

Користувач, який розмістив знімок, зазначив, що водій незвичайного авто їхав зі швидкістю 50 кілометрів на годину.

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"Мужик їхав зі швидкістю 50км/год і всі навколо пригальмовували і дивилися. СПб", - написав користувач.

У коментарях до фото деякі користувачі запропонували заправляти автомобіль дровами, а деякі - навпаки поспівчували автомобілісту.