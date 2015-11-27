Козла, що окупував домівку амурського тигра, відселяти не будуть (фото)

Про це повідомив "РИА Новости" директор сафарі-парку Дмитро Мезенцев.

"Ось вже п'яту ніч Амур і Тимур ночували разом, і якщо раніше тигр виходив вранці з вольєра і відразу йшов по своїх справах, то тепер він виходить і, озираючись, чекає, поки козел піде за ним. Ми думаємо, що і згодом Амур не стане їсти Тимура, оскільки він вже не сприймає його як здобич, а, швидше, як рівного", — сказав він.

За словами Мезенцева, переселяти козла у інший вольєр не планується.

"У нас є вольєр для кіз, вони боязкі, і у них своя доля — бути з'їденими хижаками, а у Тимура — своя доля, він своєю сміливістю показав, що гідний жити разом з тигром, тому тут він і залишиться. Ми не боїмося за життя козла, так як якщо б Амур хотів з'їсти його, вже давно з'їв би — він великий сильний хижак і розправлявся зі здобиччю куди більше Тимура", — зазначив директор парку.

Мезенцев додав, що за час спільного проживання двох звірів тигра вже годували живою їжею.

"Але до Тимура у нього особливе ставлення — як до рівного, вони навіть воду разом п'ють", — заявив він.

Нагадаємо, напередодні сафарі-парк повідомив про те, що тигр Амур подружився з козлом, якого йому прислали на поживу. "Осмілілого" козла співробітники парку назвали Тимуром.