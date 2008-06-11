Мешканці острова Лесбос позиваються до гомосексуалістів

Судове слухання справи з приводу слова “лесбійка” – як означення жінки гомосексуальної орієнтації – розпочалося у Греції.

Позивачі – мешканці знаменитого острова Лесбос. Вони наполягають на тому, що слова “лесбійка”, “лесбійський” та інші похідні від назви острова – географічні терміни, й вживання їх для означення жінок-гомосексуалісток – це образа для населення Лесбоса.

Сторона-відповідач на цьому суді – Грецьке товариство геїв та лесбійок. Вони звинувачують позивачів у гомофобії й не мають наміру відмовлятися від слів, які стали причиною позову. Їх і надалі використовуватимуть стосовно одностатевих стосунків між жінками.

Думку суду з цього приводу сторони сподіваються почуту за кілька тижнів.

ICTV