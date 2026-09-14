У Херсоні заявили про блекаут у місті: що відомо

Людей просять поставитися до ситуації з розумінням та користуватися Пунктами незламності.

Сьогодні у Херсоні сталося аварійне відключення електрики. Про це заявив начальник Херсонської міської адміністрації Ярослав Шанько.

"Через аварійну ситуацію Херсон знеструмлений. Наразі фахівці з'ясовують причину відключення подачі електроенергії. Прошу поставитися до ситуації з розумінням", - заявив Шанько.

Він нагадав, що в місті працюють Пункти незламності, де можна зарядити гаджети та отримати іншу допомогу.

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Ситуація в Херсоні - що відомо

Як писав УНІАН, наприкінці серпня начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін заявив, що через ураження росіянами Херсонської ТЕЦ розраховувати взимку на неї чи інші об’єкти критичної інфраструктури у звичайному режимі вже неможливо.

Він закликав жителів міста, за можливості, виїхати у більш безпечні регіони України. Зокрема, він зазначив, що російські війська знову атакували авіабомбами Херсонську ТЕЦ, через що об’єкт зазнав дуже серйозних руйнувань.

Як повідомив Прокудін, безпекова ситуація в Херсоні надзвичайно складна, ворог щодня посилює атаки саме по критичній інфраструктурі області. Від 1 липня на момент цієї заяви посадовця на Херсонщину було скинуто 170 КАБів - за майже два місяці їх використано більше, ніж за все перше півріччя цього року.

Він також розповів, що за два місяці агресор запустив понад 1700 ударних БпЛА, зокрема, почав активніше застосовувати реактивні "Шахеди" та "Гербери" для ударів по об’єктах критичної інфраструктури регіону.

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