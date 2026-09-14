Справа 18-річної давнини: Кравченко пояснив підозру керівнику НАБУ

Кривоноса підозрюються за частиною 2 та 3 ст. 358 ККУ.

Генпрокурор України Руслан Кравченко оприлюднив першу частину відео, в якому пояснив своє рішення підписати повідомлення про підозру керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП.

У відео йдеться про те, що у червні 2009 року Голосіївський район суд міста Києва розглядав обвинувачення чинного очільника НАБУ Семена Кривоноса у підкупі голосів. За даними слідства, у 2008 році Кривонос нібито підкуповував студентів Київського лінгвістичного університету, а також КНУ імені Т.Г. Шевченка, аби ті віддали свій голос за конкретну партію.

У відео також вказується на те, що питання про цей епізод було порушено під час конкурсної співбесіди на посаду директора НАБУ. Тоді Кривонос назвав цю справу "маячнею", додавши, що про жоден розшук він нічого не знав.

Відео дня

Втім, за даними Генпрокуратури, тоді Кравченко розробив злочинний план, аби уникнути кримінальної відповідальності. На відео видно, слідчий бере інтервʼю в жінки, яка розповідає, що Кривонос фіктивно усиновив її дитину.

"Злочинний план Сергія Кривоноса полягав у створенні штучної підстави, за наявності якої він отримав би право підпасти під амністію. Однією з таких законодавчих підстав, на той момент, була наявність в особи неповнолітньої дитини", – зазначається у відео.

Слідство заявляє, що Кривонос реалізував цей план, після чого подав клопотання до суду клопотання про застосування амністії. Суд схвалив це клопотання, звільнивши Кривоноса від кримінальної відповідальності.

На тлі цього, зазначається у відео, Кривоносу оголошено про підозру за частиною 2 (Складання чи видача завідомо підроблених офіційних документів особами, які здійснюють професійну діяльність) та частиною 3 (Дії, передбачені частиною 1 (підроблення з метою використання/збуту) або частиною 2 цієї статті, якщо вони вчинені повторно або за попередньою змовою групою осіб) ст. 358 Кримінального кодексу України.

Що цьому передувало

Нагадаємо, зранку, 14 вересня Кравченко заявив, що підписав повідомлення про підозру керівнику НАБУ та особі, близькій до керівника САП. Пізніше стало відомо, що діючий Генпрокурор покинув Україну. Про це він повідомив самостійно, додавши, що знаходиться у "закордонному відрядженні".

Ці дії різко розкритикував президент Володимир Зеленський. Він заявив, що тепер у Кравченка є лише один шлях – звільнення з посади.

Голова фракції "Слуга народу" у парламенті Давид Арахамія згодом повідомив, що голосування за відставку Кравченка в Раді відбудеться вже завтра, 15 вересня. Пізніше радник президента з комунікацій Дмитро Литвин повідомив, що до Ради вже надійшло подання президента про звільнення генпрокурора Кравченка з посади.

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