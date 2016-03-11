"Пошта Росії" доставила літр води з-під крану замість банки ікри (фото)

Крім того, замість шести днів посилка подорожувала місяць і обійшлася відправнику в 800 рублів, передає SakhalinMedia.

За словами мешканки Калінінграда Юлії, 10 лютого з відділення "Пошти Росії" міста Анива Сахалінської області (індекс 694030) о 12.41 була відправлена посилка з оголошеною цінністю в дві тисячі рублів і вагою 3 кг 949 р. У бандеролі відправили японські солодощі і літрову банку червоної ікри.

Відправник оплатив зверху 800 рублів за те, щоб посилка полетіла першим класом – Авіа. Таким чином, Юлія повинна була отримати свої гостинці через шість днів. Проте замість обіцяного тижня доставка затягнулася на цілий місяць. Посилка була отримана тільки 3 березня о 12.37 в місті Калінінграді (індекс 236023). Замість ікри і солодощів при розпакуванні дівчина виявила півторалітрову пляшку від мінеральної води, наповнену водою з-під крану.

"Прикро", — все, що змогла сказати Юлія від такої прикрості.

Довести вже нічого не вийде, так як при отриманні посилку не зважували і відкривали тільки вдома. Але відправник буде вимагати повернення хоча б тих коштів, які були витрачені за швидкість доставки.

Нагадаємо, "Пошта Росії" помилково доставила московським поліцейським 5 кілограмів "спайсу".