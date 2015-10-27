Під Хабаровськом працівники ритуальної служби перевозили у труні півтонни чорної ікри (фото)

Про це повідомляє "РИА Новости".

"Співробітники дорожньої служби в Хабаровському краї, зупинили автобус ритуального агентства за перевищення швидкості, знайшли 0,5 тонни чорної ікри, захованої в труні і прикритої вінками. Автобус зупинили на 34 кілометрі траси Хабаровськ-Комсомольськ-на-Амурі. Чоловік, який керував автомобілем, пояснив, що перевозить тіло померлої жінки з селища Маяк Нанайського району до Хабаровська. В ході складання адміністративного матеріалу поліцейські запропонували водієві добровільно відкрити салон для огляду. У сумках під траурними вінками інспектори виявили пластикові контейнери з ікрою, імовірно осетрових видів риб", - йдеться в повідомленні.

Два працівники ритуального агентства були затримані. За їх словами, до них звернувся незнайомець і попросив перевезти до Хабаровська тіло померлої родички. За поїздку водієві з напарником пообіцяли 25 тис. рублів (близько 400 доларів).