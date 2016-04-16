Обама повзав навкарачки по Білому дому з дев'ятимісячним малюком

Фотографія з дівчинкою і Обамою, які стоять поруч з нею на четвереньках і повзають по підлозі президентського кабінету, опублікована на сайті Barackphotos.com, передає Лента.ру.

Псакі, що перебуває в шлюбі з функціонером Демократичної партії Грегорі Мечером, народила дитину в середині липня 2015 року.

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Посаду директора з комунікацій Білого дому Псакі займає з 1 квітня 2015-го. Вона змінила на цій посаді Дженніфер Палмер, яка оголосила про свою відставку 5 лютого.

З лютого 2013 року Псакі займала посаду офіційного представника Держдепу. До цього вона працювала помічником президента США з комунікацій з 2009 по 2011 рік. Під час першої президентської кампанії Обами в 2008 році Псакі була його мандрівним прес-секретарем, а після стала заступником прес-секретаря Білого дому.