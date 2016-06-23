У Росії пряники "Грошей немає, але ви тримайтеся" потрапили під заборону (фото)

Про це агентству FlashSiberia повідомило обізнане джерело.

«З ними вже поспілкувалися, випуск пряників припинено», - розповів він.

Тим часом місцевий журналіст Аркадій Зарубін заявив, що в компанії не називають причин, через які виробництво пряників припинено. Там зазначили, що планують «трохи перечекати», пише Lenta.ru.

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Про початок виробництва пряників з цитатою Медведєва Зарубін повідомив напередодні. За його словами, покупці відразу ж вишикувалися в чергу за ними, їх «вже відвезли в подарунок містами і селами Росії». На виріб нанесена фраза «Грошей немає, але ви тримайтеся!», яку прем'єр виголосив під час візиту в окупований Крим в травні цього року.

Тоді в ході спілкування з пенсіонерами голові уряду РФ було поставлено питання про те, коли будуть збільшені пенсії. У відповідь він заявив, що коштів на індексацію в бюджеті немає, і побажав їм «триматися», «всього доброго», «гарного настрою і здоров'я». На просторах інтернету фраза відразу ж перетворилася в мем.