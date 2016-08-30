У Новій Зеландії розслідують зникнення 500 корів

Пропажа була виявлена при перерахунку корів, передає Бі-бі-сі. При попередньому підрахунку на початку липня на фермі налічувалося 1300 корів. Поліція припускає, що крадіжка здійснювалася поетапно протягом цих двох місяців.

Власник ферми не дає коментарів з приводу інциденту. За попередніми підрахунками, його збиток може скласти до $750 тис.

Місцева влада порекомендувала фермерам надійно зміцнювати кордони своїх володінь і регулярно перераховувати худобу, щоб уникнути масштабних крадіжок.

У Новій Зеландії налічується близько 10 млн корів - майже вдвічі більше, ніж жителів країни. Вартість однієї корови становить близько $1000.

Фермери відзначають, що у кожної корови на вусі є електронна бирка з номером, яку можна зняти після крадіжки, однак продати корову без бирки буде непросто.