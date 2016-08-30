На набережній в Тюмені замість ламп приклеїли роздруківки ламп

Фото фейкової підсвітки опублікувала мешканка міста в місцевій групі в соцмережі.

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В організації «Тюменьгормост» пояснили, що папірці були наклеєні спеціально - робітники вирішили прикрити ніші для ламп з дротами під напругою. За словами директора компанії Миколи Грибоєдова, ліхтарів немає, тому що частину з них вирвали вандали, а інші "вийшли з ладу з незрозумілих причин", передає 72.ru.

Грибоєдов зазначив, що ніші заклеювали до Дня міста (свято відбулося 30 липня). З тих пір на набережній замінили 94 ліхтарика, ще 500 директор компанії пообіцяв встановити найближчим часом.

«Щоб ці ніші не зяяли, їх і заклеїли, а дроти в них перев'язали. На даний момент на набережній замінили вже 94 таких ліхтарика. Ще 500 знаходяться на складі, їх змінять найближчим часом», - розповів Грибоєдов.