Новим дитячим омбудсменом в РФ стала чиновниця, яка вірить у забобони 19 століття

Кузнєцова виявилася прихильницею теорії про телегонію, вона впевнена, що кількість сексуальних партнерів жінки впливає на ймовірність народження дитини з відхиленнями, пише "Медуза".

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Також вона вважає, що аборт позначається на наступних зачаттях, тому що «клітини запам'ятовують страх плоду».

Телегонія - це ненаукова теорія, яку всерйоз розглядали (і визнали недостовірної) в кінці XIX століття. Теорія полягає в тому, що дитині можуть передаватися не тільки генетичні особливості батька і матері, але і попередніх статевих партнерів жінки.

Телегонія досить часто згадується в навколорелігійній літературі як аргумент на користь цнотливості. У Росії широке поширення отримала брошура видавництва «Псалтир» під назвою «Цнота і телегонія», опублікована в 2004 році.

34-річна Ганна Кузнєцова, мати шістьох дітей і дружина священика,очолює пензенський фонд підтримки сім'ї та материнства.

Кузнєцова була призначена на посаду дитячого омбудсмена в п'ятницю, слідом за відставкою Павла Астахова. У своєму інстаграмі колишній уповноважений з прав дитини побажав своїй наступниці "допомоги Божої".