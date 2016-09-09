Новим дитячим омбудсменом в РФ стала чиновниця, яка вірить у забобони 19 століття
Путін звільнив з посади уповноваженого з прав дитини РФ Павла Астахова, який пропрацював на цій посаді сім років. Новим дитячим омбудсменом стала 34-річна уродженка Пензи Ганна Кузнєцова, що займалася в регіоні як благодійністю, так і політикою.
Кузнєцова виявилася прихильницею теорії про телегонію, вона впевнена, що кількість сексуальних партнерів жінки впливає на ймовірність народження дитини з відхиленнями, пише "Медуза".
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Також вона вважає, що аборт позначається на наступних зачаттях, тому що «клітини запам'ятовують страх плоду».
Телегонія - це ненаукова теорія, яку всерйоз розглядали (і визнали недостовірної) в кінці XIX століття. Теорія полягає в тому, що дитині можуть передаватися не тільки генетичні особливості батька і матері, але і попередніх статевих партнерів жінки.
Телегонія досить часто згадується в навколорелігійній літературі як аргумент на користь цнотливості. У Росії широке поширення отримала брошура видавництва «Псалтир» під назвою «Цнота і телегонія», опублікована в 2004 році.
34-річна Ганна Кузнєцова, мати шістьох дітей і дружина священика,очолює пензенський фонд підтримки сім'ї та материнства.
Кузнєцова була призначена на посаду дитячого омбудсмена в п'ятницю, слідом за відставкою Павла Астахова. У своєму інстаграмі колишній уповноважений з прав дитини побажав своїй наступниці "допомоги Божої".