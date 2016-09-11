Лише шолом і взуття: тисячі голих велосипедистів проїхали вулицями Філадельфії

Мета цієї щорічної акції, як заявили її організатори, полягає в тому, щоб нагадати про необхідність економії палива, а також продемонструвати красу людського тіла, повідомляє ТАСС.

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Згідно з повідомленням, провела захід у восьмий раз неурядова організація Philly Naked Bike Ride. У якості відправної точки марафону був обраний парк біля Художнього музею Філадельфії, який знаходиться в центрі міста і є одним з найбільших в країні.

Як зазначається, загальна протяжність маршруту склала близько 18 км, він пролягав поблизу найбільш популярних серед туристів пам'яток міста, в тому числі Індепенденс - холу будівлі, де були підписані Декларація незалежності та конституція США, а також площі, названої на честь американського астронома і математика Девіда Ріттенхауса. Завершився велопробіг у парку в південно-східній частині Філадельфії.

Багато учасників пробігу наділи лише шоломи і взуття, тіла деяких велосипедистів були розмальовані фарбою, популярністю користувалися і маски. Організатори рекомендували марафонцям все ж взяти з собою одяг на випадок, якщо їх велосипед зламається, а також щоб дістатися до будинку після завершення заходу.

Перша акція подібного роду відбулася в місті у 2009 році, тоді по вулицях Філадельфії проїхали на велосипедах близько двох тисяч осіб. В наступні роки кількість учасників становила від 2 до 3,5 тисячі.