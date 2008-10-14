Берлусконі зламав Бушу пюпітр (фото)

Під час прийому в Білому домі з нагоди Дня Колумба прем`єр-міністр Італії Сильвіо Берлусконі ненавмисно зламав пюпітр з мікрофоном, у який він виголошував свою промову. Як повідомляє ABC News, він, мабуть, спіткнувся об мікрофонний дріт, і верхня частина пюпітра разом з мікрофоном відвалилася.

Берлусконі, тримаючи в руках пюпітр, рушив до Джорджа Буша, про заслуги якого він говорив у своїй промові, і, оскільки мікрофон продовжував працювати, на ходу розвивав ті ідеї, які висловив під час виступу. Присутні вітали аплодисментами красномовство і винахідливість італійського прем`єра.

На прийом у Білий дім з нагоди Дня Колумба були запрошені в основному американці італійського походження (оскільки Колумб був італійцем), зокрема спікер Палати представників Ненсі Пілозі, судді Верховного суду Антонін Скаліа (Antonin Scalia) і Семюел Аліто (Samuel Alito) і колишній мер Нью-Йорка і кандидат в президенти Рудольф Джуліані.

Лента.ру

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