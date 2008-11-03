Джинси заввишки з багатоповерховий будинок створили в Перу (фото)

Джинси висотою з багатоповерховий будинок створили в Перу. Довжина вийшла 43 метри, вага – 7,5 тонни, талія – 30 метрів.

Перша спроба продемонструвати грандіозний виріб провалилася, оскільки три підйомні крани не змогли відірвати джинси від землі. У результаті штанини наповнили повітряними кулями. Творці гігантських брюк сподіваються потрапити до Книги рекордів Гіннесса і побити чинний рекорд. На даний момент найбільшими джинсами в світі вважається виріб з колумбійського Медельїна завдовжки 35 і шириною 25 метрів.

Эхо Москвы