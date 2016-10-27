У російському Волгограді двірники використовували прапор РФ як мішок для сміття (відео)

Він зняв це на відео і звернувся до поліції з повідомленням про те, що став свідком осквернення держсимволу РФ.

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Комунальники свої дії пояснили тим, що триколор перевернутий й червона смуга розташована зверху, а не знизу, тому це "ніякий не прапор РФ".

Незабаром двірники наклали листя у прапор й віднесли його до вантажівки.

Раніше УНІАН повідомляв, що росіян у Ленобласті привітали з 23 лютого прапором маріонеткової держави Третього рейху.