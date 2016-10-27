У російському Волгограді двірники використовували прапор РФ як мішок для сміття (відео)
10:38, 27 жовтня 2016Курйози
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Житель російського Волгограда побачив, як місцеві двірники замітають листя у прапор РФ.
Він зняв це на відео і звернувся до поліції з повідомленням про те, що став свідком осквернення держсимволу РФ.
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Комунальники свої дії пояснили тим, що триколор перевернутий й червона смуга розташована зверху, а не знизу, тому це "ніякий не прапор РФ".
Незабаром двірники наклали листя у прапор й віднесли його до вантажівки.
Раніше УНІАН повідомляв, що росіян у Ленобласті привітали з 23 лютого прапором маріонеткової держави Третього рейху.
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