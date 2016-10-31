Китаянка продала 20 подарованих залицяльниками iPhone 7 і купила будинок
20:46, 31 жовтня 2016Курйози
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Жінка з китайського Шеньчженя попросила подарувати їй айфон останньої моделі 20 у чоловіків, з якими її пов'язували близькі стосунки, щоб купити будинок на виручену за них суму.
iPhone 7 / REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru" з посиланням на BBC.
Отримавши подарунки, жінка продала всі 20 телефонів в китайському онлайн-магазині, в результаті чого отримала 120 тис. юанів (майже 500 тис. гривень).
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На виручені гроші китаянка зробила перший внесок за заміський будинок.
Повідомляється, що в інтернеті реакція громадськості на дії мешканки Шеньчженя різниться: одні засуджують її вчинок, називаючи його неетичним і співчуваючи обдуреним приятелям китаянки, а інші, навпаки, захоплюються її винахідливістю.
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